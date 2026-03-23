¿Tercero en Discordia? Así señalan a Gerardo Ortiz en la relación entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz

Luego de que se ventilara en un programa en internet que Gerardo Ortiz sería el tercero en discordia entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz, el compositor de regional mexicano respondió sobre los supuestos mensajes amorosos. Además de enviarle un mensaje a Ana Bárbara, Gerardo Ortiz habló de la fidelidad y el amor de los fans.