¿Tercero en Discordia? Así señalan a Gerardo Ortiz en la relación entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz
Tras ventilarse en un programa en internet que Gerardo Ortiz sería el tercero en discordia entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz, el compositor respondió sobre los supuestos mensajes amorosos.
Luego de que se ventilara en un programa en internet que Gerardo Ortiz sería el tercero en discordia entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz, el compositor de regional mexicano respondió sobre los supuestos mensajes amorosos. Además de enviarle un mensaje a Ana Bárbara, Gerardo Ortiz habló de la fidelidad y el amor de los fans.