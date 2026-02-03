¡Se acabaron los mitos! ¿Los seres humanos somos monógamos por naturaleza? Esto explicó la sexóloga Ana Franco
La sexóloga Ana Franco nos acompañó en la Mesa de Sexo para terminar con los mitos y esclarecer, de una vez por todas, si los seres humanos somos monógamos por naturaleza.
¿Realmente es posible que una sola pareja nos satisfaga para toda la vida? La sexóloga Ana Franco nos acompañó en la Mesa de Sexo para terminar con los mitos y esclarecer, de una vez por todas, si los seres humanos somos monógamos por naturaleza.