¡Shakira rompió récord! Así se vivió el concierto de ‘La Loba’ en el Zócalo

Shakira conquistó el Zócalo y rompió récord de asistencia al reunir a más de 400 mil personas en el corazón del país. Sin embargo, no todo fue ‘miel sobre hojuelas'; pues la cantautora, quien agradeció los 34 años de amor incondicional que su ‘manada’ de México le ha brindado, vivió un momento de tensión con uno de sus fans. ¡Aquí todos los detalles de lo que ocurrió en el Zócalo!