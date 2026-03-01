Shakira y su amor por México: música, historia y colaboraciones
Este domingo 1 de marzo, Shakira conquistará el Zócalo de CDMX; los conductores de Venga la Alegría Fin de Semana repasan su carrera.
Este domingo 1 de marzo Shakira se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México por lo que previó al récord de asistencia que se prevé acudirá a verla, los conductores de Venga la Alegría fin de semana hacen un recuento de su trayectoria artística, así como sus visitas a México y su último rumor, de estar de romance aparentemente con Lucien Laviscount.