inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Sheyla se sincera y comparte cómo vive la ola de violencia en Sinaloa

Sheyla compartió cómo vive el día a día en su natal Culiacán, Sinaloa, estado donde, al parecer, habría toque de queda; la cantante reveló cómo hace para sentirse segura.

Videos,
Venga La Alegría

Sheyla compartió cómo vive el día a día en su natal Culiacán, Sinaloa, estado donde, al parecer, habría toque de queda; como mujer de fe, la cantante aseguró que gracias a las oraciones que reza cuando sale de su casa, se siente protegida. ¿Por qué no ha cambiado de residencia a pesar de vivir estos tragos amargos? Esto reveló Sheyla.

Videos