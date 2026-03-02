Sheyla se sincera y comparte cómo vive la ola de violencia en Sinaloa
Sheyla compartió cómo vive el día a día en su natal Culiacán, Sinaloa, estado donde, al parecer, habría toque de queda; como mujer de fe, la cantante aseguró que gracias a las oraciones que reza cuando sale de su casa, se siente protegida. ¿Por qué no ha cambiado de residencia a pesar de vivir estos tragos amargos? Esto reveló Sheyla.