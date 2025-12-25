inklusion logo Sitio accesible
¡Hizo falta reconocimiento a su trayectoria! Sheyla y Romina Mircoli recuerdan a Dulce a un año de su partida

El 25 de diciembre de 2024, mientras muchas familias abrían sus regalos de Navidad, el mundo de la música perdía a Dulce, la icónica cantante; así la recuerdan Romina Mircoli y Sheyla.

Venga La Alegría

El 25 de diciembre de 2024, mientras muchas familias abrían sus regalos de Navidad, el mundo de la música perdía a Dulce, la icónica cantante. A un año de su partida, su hija Romina Mircoli compartió en exclusiva para Venga La Alegría, cómo fueron las últimas horas de vida de su madre, quien en todo momento pensó en el bienestar de su familia. Por su parte, Sheyla alzó la voz por el adiós hacia Dulce, mismo que se opacó con polémicas; sin embargo, asegura que mantendrá vivo su legado.

