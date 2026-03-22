Sin Filtro: Cibad Hernández novio de Alicia Villarreal se defiende las críticas

La pareja sentimental y actual novio de Alicia Villarreal se defiende de las críticas que lo han señalado últimamente como una persona mantenida, puse se ha divulgado que la cantante es quien le da dinero. Recientemente Cibad Hernández aseguro, que como un caballero nunca le ha pedido dinero a su pareja, pues el cuenta con una profesión, es abogado y es generador de contenido. Asimismo, dijo que ha trabajado para acercarse a los tres hijos de Alicia, pero todo tiene un proceso.