¡Un acento hizo la diferencia! Revive el Sin Palabras completo
Luego de que Sergio Sepúlveda hiciera público su sentimiento de ‘rechazo’ hacia Flor Rubio, la experta en espectáculos nos regaló hilarantes momentos con una pequeña confusión en el Sin Palabras.
Luego de que Sergio Sepúlveda hiciera público su sentimiento de ‘rechazo’ hacia Flor Rubio, se jugó el primer capítulo de la semana del Sin Palabras, donde la experta en espectáculos nos regaló hilarantes momentos después de confundir ‘ama’ con ‘amá'. ¡Revive el juego completo!