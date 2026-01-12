inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Un acento hizo la diferencia! Revive el Sin Palabras completo

Luego de que Sergio Sepúlveda hiciera público su sentimiento de ‘rechazo’ hacia Flor Rubio, la experta en espectáculos nos regaló hilarantes momentos con una pequeña confusión en el Sin Palabras.

Videos,
Venga La Alegría

Luego de que Sergio Sepúlveda hiciera público su sentimiento de ‘rechazo’ hacia Flor Rubio, se jugó el primer capítulo de la semana del Sin Palabras, donde la experta en espectáculos nos regaló hilarantes momentos después de confundir ‘ama’ con ‘amá'. ¡Revive el juego completo!

Tags relacionados
Sin Palabras VLA

Videos