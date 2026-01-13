¡Sacaron de sus casillas a Sergio Sepúlveda en el Sin Palabras! Revive el juego completo
Con la intención de defender cada punto para su causa, el Favorito y el Pueblo pusieron en aprietos a Sergio Sepúlveda y llenaron de polémica el consagrado juego de la televisión mexicana. ¿Lograron sacar de sus casillas al juez del mejor juego del mundo mundial? ¡No pierdas detalle del Sin Palabras!