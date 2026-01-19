inklusion logo Sitio accesible
¡Nueva semana en el Sin Palabras con beneficio incluido! ¿Quién para abrir el marcador?

Venga La Alegría

El Favorito y el Pueblo llegaron empatados en el marcador mensual del mejor juego del mundo mundial, pero Ricardo Casares y compañía, podían presumir de poseer un importante beneficio tras imponerse en el Desafío VLA. ¿Quién para adelantarse en esta semana? ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras!

