¡Nueva semana en el Sin Palabras con beneficio incluido! ¿Quién para abrir el marcador?
El Favorito y el Pueblo llegaron empatados en el marcador mensual del Sin Palabras, pero Ricardo Casares y compañía, podían presumir de poseer un importante beneficio.
El Favorito y el Pueblo llegaron empatados en el marcador mensual del mejor juego del mundo mundial, pero Ricardo Casares y compañía, podían presumir de poseer un importante beneficio tras imponerse en el Desafío VLA. ¿Quién para adelantarse en esta semana? ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras!