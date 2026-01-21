inklusion logo Sitio accesible
¡Por romper la paridad! Revive todas las emociones y los ‘abrazos’ que se llevó Sergio Sepúlveda en el Sin Palabras

Luego de que Sergio Sepúlveda lanzara una innovadora idea, el Favorito y el Pueblo se midieron por romper la paridad. ¡Ojo a los abrazos que se llevó el juez del Sin Palabras!

Venga La Alegría

¿Dos jueces en el mismo juego? Luego de que Sergio Sepúlveda lanzara una innovadora idea, el Favorito y el Pueblo se midieron por romper la paridad. ¡Ojo a los abrazos que se llevó el juez del Sin Palabras! Revive todas las emociones del mejor juego del mundo mundial.

Sin Palabras VLA

