¡Por romper la paridad! Revive todas las emociones y los ‘abrazos’ que se llevó Sergio Sepúlveda en el Sin Palabras

¿Dos jueces en el mismo juego? Luego de que Sergio Sepúlveda lanzara una innovadora idea, el Favorito y el Pueblo se midieron por romper la paridad. ¡Ojo a los abrazos que se llevó el juez del Sin Palabras! Revive todas las emociones del mejor juego del mundo mundial.