¿Kristal Silva merecía la amarilla? ¡Inicia la semana decisiva por el mes! Revive el Sin Palabras completo
El Favorito comienza esta semana con una importante diferencia sobre el Pueblo en el marcador mensual. ¿Kristal Silva merecía la amarilla? ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras!
El Favorito comienza esta semana con una importante diferencia sobre el Pueblo, quienes tendrán que hacer un gran esfuerzo por conseguir una urgente victoria. ¿Kristal Silva merecía la amarilla? ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras!