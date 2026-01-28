inklusion logo Sitio accesible
¿Campeonato Mundial de ‘piedra, papel o tijera? ¡Revive el Sin Palabras completo!

Venga La Alegría

Luego de un intenso ‘piedra, papel o tijera’ para definir al juez del día, el Favorito y el Pueblo dieron todo en el Sin Palabras para romper con la paridad a la mitad de semana. ¿Será que se arma el Campeonato Mundial de ‘piedra, papel o tijera’? ¡No te pierdas del trepidante cierre del mejor juego del mundo mundial!

Sin Palabras VLA

