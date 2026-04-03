¿Lograrán ganarle al reloj? Así fue la batalla de mímica entre los equipos de Venga La Alegría

El Equipo del Pueblo y el Equipo Favorito se enfrentan en una batalla de mímica para obtener puntos y llevarse el triunfo. “La zapatera prodigiosa”, “Divinas Palabras”, “El Rey Tiburón”, “Cuentos de las Tortugas Ninja”, entre otras frases son las que los conductores deberán adivinar antes de que el reloj marque el límite de tiempo, ¿quiénes ganarán?.