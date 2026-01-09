¡Ya basta! Stephanie Salas y Humberto Zurita alzaron la voz tras el video de su supuesta pelea
Tras guardar silencio y evitar preguntas sobre la supuesta pelea en público con Humberto Zurita, Stephanie Salas puso un alto a los chismes y salió a defender su relación. Por su parte, Humberto Zurita también rompió el silencio y arremetió contra los que difundieron el video de la supuesta pelea con Stephanie Salas y aclaró cómo es su relación la actriz. Además, envió un contundente mensaje a los detractores de su relación.