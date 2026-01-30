¡Tomará acciones! Sylvia Pasquel habla del acoso de la prensa y de la sucesión de Silvia Pinal
En exclusiva para Venga La Alegría, Sylvia Pasquel habló del retraso en el proceso de sucesión, del constante acoso de la prensa y de la salud de Alejandra Guzmán.
En exclusiva para Venga La Alegría, Sylvia Pasquel confirmó que el testamento de Silvia Pinal tiene errores ortográficos en su nombre y en el de las hijas de Luis Enrique Guzmán, por lo que se ha retrasado el proceso de sucesión. Antes de hablar del estado de salud de su hermana Alejandra Guzmán, la consagrada actriz reveló que ha tomado una decisión drástica ante el constante acoso de la prensa. Aquí los detalles.