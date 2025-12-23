¿Cómo enfrentar la Navidad con ausencias en la mesa? La tanatóloga Paola Ranero comparte consejos para sobrellevar las pérdidas en estas fechas

¿Cómo pasar estas fiestas con ausencias de seres queridos? ¿Sólo duele la primera Navidad? ¿Es bueno poner en la mesa el lugar de quien ya no está? La Navidad es una época de reuniones, pero cuando un ser querido falta en la mesa, la silla vacía se convierte en un triste recordatorio. La tanatóloga Paola Ranero nos compartió algunos consejos para sobrellevar las pérdidas en estas fechas tan importantes.