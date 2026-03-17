Alicia Villarreal revela cuál ha sido su terapia a un año de las denuncias de violencia de parte de Cruz Martínez

A casi un año de que Alicia Villarreal denunciara violencia en diversas formas de parte de Cruz Martínez, la cantante compartió cómo se encuentran sus hijos. Por su parte, Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal, reveló cuál es su relación con Melenie Carmona; la cantante reveló cuál ha sido su mejor terapia emocional.