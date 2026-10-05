¡Exclusiva! Alejandra Guzmán revela qué tiene que hacer para que no se le zafe la cadera

En exclusiva, Alejandra Guzmán compartió las indicaciones que su médico le dio para que la prótesis que tiene en la cadera no vuelva a zafarse en pleno escenario como le ocurrió en Veracruz. Además de revelar de quién heredó la fortaleza, la ‘Reina de Corazones’ aseguró que el recuerdo de Silvia Pinal está siempre presente en su vida y anunció que está lista para continuar su tour 2026.