¿Teatro, música, improvisación y lucha libre al mismo tiempo? ¡Esto es lo que debes saber de La Impro Lucha!
Felisa Vicente nos acompañó para revelar detalles de La Impro Lucha, un espectáculo que combina combina teatro, lucha libre, improvisación y música en vivo.
¡Teatro, improvisación, lucha libre y música en vivo! Porque en el mundo de la improvisación todo puede pasar, la actriz y standupera Felisa Vicente nos acompañó para platicarnos sobre La Impro Lucha, un espectáculo de improvisación teatral que cuenta historias ‘desde cero’. ¿La improvisación es para todo el mundo? ¡No pierdas detalle de este novedoso espectáculo!