inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Dile adiós a las várices y a los molestos síntomas! Checa este tratamiento para desaparecerlas de una vez por todas

Kristal Silva, en Ponte Bonita, nos presentó una interesante opción para desaparecer las várices, un tratamiento láser transdérmico para quitarlas por completo.

Videos,
Venga La Alegría

¡Sin dolor ni cirugía! Kristal Silva, en Ponte Bonita, nos presentó una interesante opción para desaparecer las várices, un tratamiento láser transdérmico para quitarlas por completo y mejorar los síntomas que derivan de ellas.

Videos