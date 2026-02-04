¡Dile adiós a las várices y a los molestos síntomas! Checa este tratamiento para desaparecerlas de una vez por todas
¡Sin dolor ni cirugía! Kristal Silva, en Ponte Bonita, nos presentó una interesante opción para desaparecer las várices, un tratamiento láser transdérmico para quitarlas por completo y mejorar los síntomas que derivan de ellas.