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Venga La Alegría | Programa 2 de abril 2026 Parte 1 | Alberto Estrella critica a Salma Hayek, las mejores recetas y más

No te pierdas nuestras exclusivas de la Zona de Espectáculos y las mejores recomendaciones de Semana Santa 2026. Programa completo de Venga La Alegría, parte 1.

Disfruta el programa completo de Venga La Alegría para este jueves 2 de abril. Tenemos las mejores recomendaciones para comer, hacer manualidades y pasar esta Semana Santa 2026 con la mejor actitud. Además, diviértete con nuestros juegos y dinámicas.

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