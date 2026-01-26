Venga La Alegría | Programa 26 de enero 2026 Parte 1 | Kunno se alista para la boda religiosa de Nodal y Ángela Aguilar

Pasa una mañana divertida con nuestros conductores de Venga La Alegría. Rahmar nos enseñó a hacer ceviche de queso panela, mientras que en la Zona de Espectáculos hablamos sobre la polémica que atraviesa Imelda Tuñón por la herencia de su hijo José Julián. Kunno declara que ya se encuentra listo para la boda religiosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.