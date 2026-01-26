Venga La Alegría | Programa 26 de enero 2026 Parte 2 | Kristal Silva habló sobre una de las etapas más difíciles de su vida
En “Es momento de...” Nuestra querida Kristal Silva contó su testimonio al haber sufrido un trastorno alimenticio y cómo fue que lo superó. Revivimos los mejores momentos de la última eliminación de Exatlón.
¡Con energía de lunes! Empezamos la semana con toda la actitud con buena música, baile y obviamente, el mejor juego del mundo mundial, el Sin Palabras, donde los equipos lo dieron todo por sumar puntos a su favor. Diviértete con nosotros y se parte de nuestras mañanas.