Venga La Alegría | Programa 26 de enero 2026 Parte 2 | Kristal Silva habló sobre una de las etapas más difíciles de su vida

En “Es momento de...” Nuestra querida Kristal Silva contó su testimonio al haber sufrido un trastorno alimenticio y cómo fue que lo superó. Revivimos los mejores momentos de la última eliminación de Exatlón.

Venga La Alegría

¡Con energía de lunes! Empezamos la semana con toda la actitud con buena música, baile y obviamente, el mejor juego del mundo mundial, el Sin Palabras, donde los equipos lo dieron todo por sumar puntos a su favor. Diviértete con nosotros y se parte de nuestras mañanas.

