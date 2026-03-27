Venga La Alegría | Programa 27 de marzo 2026 Parte 1 | Después de la eutanasia de Noeila Castillo ¿Qué pasó?... Y Banda MS sale en apoyo a Natalia Jiménez
Disfruta del programa de Venga La Alegría de este 27 de marzo con las mejores noticias del mundo del espectáculo y el tema del que todo mundo habla, la eutanasia de Noelia Castillo de Barcelona.
Tenemos las últimas actualizaciones del estado de salud de Alejandra Guzmán, quien se encuentra en rehabilitación, pero no cancelará sus próximos conciertos. Integrantes de la Banda MS defienden a Natalia Jiménez, después de ser fuertemente criticada por usar una ambulancia para llegar a la fiesta de Carlos Rivera. Nos visitó en el foro Kebin Aguilar para contarnos sobre su reciente colaboración con David Bisbal y también recibimos a Enrique Guzmán, quien nos contó todo acerca de su próximo concierto: “La última caravana del rock and roll”.