Venga La Alegría | Programa 27 de marzo 2026 Parte 1 | Después de la eutanasia de Noeila Castillo ¿Qué pasó?... Y Banda MS sale en apoyo a Natalia Jiménez

Tenemos las últimas actualizaciones del estado de salud de Alejandra Guzmán, quien se encuentra en rehabilitación, pero no cancelará sus próximos conciertos. Integrantes de la Banda MS defienden a Natalia Jiménez, después de ser fuertemente criticada por usar una ambulancia para llegar a la fiesta de Carlos Rivera. Nos visitó en el foro Kebin Aguilar para contarnos sobre su reciente colaboración con David Bisbal y también recibimos a Enrique Guzmán, quien nos contó todo acerca de su próximo concierto: “La última caravana del rock and roll”.