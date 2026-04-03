Venga La Alegría | Programa 3 de abril 2026 Parte 1 | Galletas y recetas de cuaresma, lo mejor del espectáculo y gran diversión

Disfruta de la parte 1 del programa completo de Venga La Alegría del día de hoy, 3 de abril. Nos divertimos al máximo con una fantástica pasarela de cosplay, donde podrás ver a tus personajes favoritos. El chef Rahmar, nos enseñó a hacer un delicioso pescado empanizado de cacahuate y la maestra Lupita nos visitó en el foro para hacer unas hermosas galletas de pascua.