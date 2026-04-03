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Venga La Alegría | Programa 3 de abril 2026 Parte 2 | Las mejores noticias del espectáculo, divertidos juegos, secciones muy interesantes y más

Descúbre en la Zona de espectáculos cómo ha mejorado la relación de Lila Downs y su madre así como la opinión de Ana Torroja ante la polémica de Julio Iglesias

Disfruta de la segunda parte del programa completo de Venga La Alegría de este viernes 3 de abril en dónde tendrás lo último que ocurre en el mundo del espectáculo, secciones con los juegos más divertidos y la información más interesante pues Sergio Sepúlveda responde las preguntas de algunos pequeños además de que conocerás qué cachorros buscan un hogar pues se encuentran en adopción.

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