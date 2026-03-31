Venga La Alegría | Programa 31 de marzo 2026 Parte 1 |De la visita de Anne Hathaway y Meryl Streep a Majo Aguilar explota ante la prensa
Tenemos todos los detalles de la visita de promoción de Anne Hathaway y Meryl Streep por su película ‘El Diablo Viste a la Moda’, invitados, icónicos looks y mucho más...
En la rueda de prensa de ‘El Diablo Viste a la Moda’ se vivieron momentos increíbles, desde atuendos de impacto, hasta invitados de lujo. Majo Aguilar molesta ante los medios de comunicación al ser cuestionada sobre el tema de su prima Ángela Aguilar. Julio Preciado rompió el silencio después de haber estado hospitalizado.