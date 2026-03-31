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Venga La Alegría | Programa 31 de marzo 2026 Parte 2 | Nicolás Buenfil habla sobre la relación con su padre, Grupo Firme comparte detalles de su relación con el público y mucho más

Disfruta el programa de Venga La Alegría de este 31 de marzo con lo último que ocurre en el mundo del espectáculo, grandes presentaciones, shows y juegos llenos de diversión.

Tenemos todos los detalles del reencuentro de Nicólas Buenfil con su padre luego de 19 años y la aclaración por parte de Grupo Firme sobre si “se les subipo la fama”. Por otro lado, disfrutarás de grandes juegos y concursos como ¡Gánale al Capi!, Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA, así como grandes presentaciones como un el Show de “El señor de las burbujas” y “Matilda El Musical”.

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