Venga La Alegría | Programa 31 de marzo 2026 Parte 2 | Nicolás Buenfil habla sobre la relación con su padre, Grupo Firme comparte detalles de su relación con el público y mucho más
Disfruta el programa de Venga La Alegría de este 31 de marzo con lo último que ocurre en el mundo del espectáculo, grandes presentaciones, shows y juegos llenos de diversión.
Tenemos todos los detalles del reencuentro de Nicólas Buenfil con su padre luego de 19 años y la aclaración por parte de Grupo Firme sobre si “se les subipo la fama”. Por otro lado, disfrutarás de grandes juegos y concursos como ¡Gánale al Capi!, Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA, así como grandes presentaciones como un el Show de “El señor de las burbujas” y “Matilda El Musical”.