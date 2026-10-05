¡Luz Elena seduce y sonroja a Kike Mayagoitia en el Día Mundial de James Bond!
Mientras buscábamos a la próxima ‘Chica Bond’ en VLA, Luz Elena subió la temperatura en el foro y Kike Mayagoitia se ‘sacrificó' como James Bond.
¿Kristal Silva, Viviann Baeza o Luz Elena González? Celebrando el Día Mundial de James Bond, nos pusimos a buscar a la ‘Chica Bond’ y las tres conductoras de VLA tuvieron que enfrentarse en exigentes pruebas compitiendo por el anhelado puesto. ¿Quién logró sonrojar a Kike Mayagoitia? ¡Imperdibles reacciones!