Violencia entre los adolescentes: por qué sucede, qué consecuencias y cómo prevenir

Cada vez es más común que sucedan peleas entre los adolescentes en las escuelas, pero ¿cómo afecta en su bienestar mental? Con motivo del Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes, Jimena Cándano, directora de Reintegra, nos acompañó para profundizar sobre las conductas violentas, sus antecedentes y sus consecuencias. ¡Toma nota y comparte!