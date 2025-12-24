Aunque se alejó de sus padres, Violeta Isfel busca la unión familiar en Navidad
Violeta Isfel compartió cómo fueron sus navidades cuando era una niña, pues recordemos que ella habría revelado en diversas ocasiones que decidió alejarse de sus padres. También contó que gracias a su infancia, busca que exista unión familiar en estas fechas y compartió su afición por la cocina. ¿Será que se luce con romeritos para Nochebuena?