Violeta Isfel comparte cómo lleva la menopausia a sus 40 años

Violeta Isfel abrió su corazón y compartió cómo atraviesa el proceso de la menopausia a los 40 años, una etapa que llegó de manera prematura y que ha representado un importante reto en su vida.

Venga La Alegría

Violeta Isfel abrió su corazón y compartió cómo atraviesa el proceso de la menopausia a los 40 años, una etapa que llegó de manera prematura y que ha representado un importante reto en su vida. Además, explicó de qué manera se relacionó su menopausia con la cirugía de matriz a la que fue sometida. ¿Cómo ha podido enfrentar este proceso con fortaleza? Esto reveló la actriz.

