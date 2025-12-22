¡Lo de Loreto Peralta y Julieta Venegas! Así se vivió el último concierto de Bad Bunny en México
¡México tuvo la exclusiva! J Balvin y Bad Bunny se reconciliaron en la última noche del ‘Conejo Malo’ en México. ¿Se le olvidó la letra a Julieta Venegas? ¡Ojo a lo de Loreto Peralta!
¡México tuvo la exclusiva! J Balvin y Bad Bunny se reconciliaron en la última noche del ‘Conejo Malo’ en México. Luminarias como Salma Hayek, Eiza González, Danna, Santa Fe Klan, Diego Boneta y Renata Notni, también estuvieron en el el epicentro del perreo. Además, Natanael Cano y Julieta Venegas, subieron al escenario con Bad Bunny.