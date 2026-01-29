¡Tremendo zafarrancho! En su llegada a la CDMX, Yandel aprovechó para hablar de Bad Bunny

Yandel aterriza en la CDMX y se arma el zafarrancho: empujones, tensión y su equipo de seguridad abriendo paso a como dé lugar. ¿Cómo le fue a la prensa y a los fans? En un momento de ‘tranquilidad’, el cantante mostró su emoción por estar en México y agradeció el cariño de su público. ¡Ojo a lo que dijo de Bad Bunny!