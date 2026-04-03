¿Frida Sofía y Alejandra Guzmán tendrán un reencuentro? Esto dijo Pedro Moctezuma

En zona de espectáculos: Gaby Ramírez revela que después del incidente que sufrió tras la mordida de un perro, tomará terapia y empezará paseando perros para así, ir trabajando el miedo que les tiene. Marisol y Vicky de Horóscopos de Durango confiesan si han vivido un pleito, pues además de ser hermanas, trabajan 24/7 juntas.