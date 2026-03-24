¿Sabes cuáles son la zonas erógenas? El sexólogo José Cruz Vázquez explicó qué son estos puntos del cuerpo que activan el placer

¿Cuáles son los puntos del cuerpo o zonas erógenas que pueden hacer diferencia para tener una experiencia inolvidable? El sexólogo José Cruz Vázquez nos compartió tips y consejos para aprovechar nuestras zonas erógenas e incrementar el placer. ¿Cuál es la diferencia entre erotismo y sexo? ¡Toma nota y comparte!