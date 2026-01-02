¿Quiénes han sido todos los conductores de Venga La Alegría a lo largo de sus 20 años?

El programa de entretenimiento más grande y exitoso de México, Venga La Alegrí a, está de manteles largos debido a que cumple 20 años de transmisión al aire, es por eso que hacemos un recuento de todos los conductores que han formado parte del mejor programa de entretenimiento.

Venga La Alegría se transmitió por primera vez el 2 de enero de 2006. El equipo que ha formado parte de este gran proyecto respecto a los y las conductoras ha ido cambiando a través de los años mientras que otros han permanecido hasta la fecha, es por eso que te contamos de quiénes hablamos.

¿Qué mujeres han sido las conductoras de Venga La Alegría a lo largo de sus 20 años?

Cuando se estrenó por primera vez Venga La Alegría las conductoras que formaron parte del proyecto como conductoras fueron Ingrid Coronado, Ana La Salvia, Ana María Alvarado, Denny Welsh, la Chef Yolo con participación en la sección de cocina, Raquel Bigorra, Tania Rincón, Lilí Brillanti, Vanessa Claudio, Natalia Valenzuela, Kristal Silva, Annette Cuburu, Flor Rubio, Laura G, Cynthia Rodríguez, Erika González, Sofía Aragon, Carmen Muñoz, Tabata Jalil,Luz Elena González, Viviann Baeza, Michelle Viet, Alana Literas, Esmeralda Ugalde, Jessica Bulman, Natalia Súbtil, Olga Mariana Mafud, Mariela Terrones, María Fernanda Quiroz “Ferka” y Ana Cristina Jaques, "Titi Jacques"

¿Qué hombres han sido los conductores de Venga La Alegría a lo largo de sus 20 años?

Durante estas dos décadas, los conductores que han formado parte del proyecto han sido Fernando del Solar, quién desafortunadamente falleció el 30 de enero de 22,, Sergio Sepúlveda, Juan Ramón Sáenz, Paco Lala's, Mauricio Mancera, Raúl Osorio, Mauricio Barcelata, Alfonso de Anda, chef Mariano Sandoval, El Capi Pérez, Ricardo Casares, Patricio Borghetti, Alfonso de Anda, Brandon Peniche, Dio Lluberes, Roger González, Guillermo Martínez, Rafael Marcadante, Adianez Hernández, Horacio Villalobos, Eddy Vilard, William Váldes, Ismael Zhu "El Chino", Gabriel Rossi, Julio Alegría, Carlos Arenas, Carlos Quirarte, Alex Garza, Aristeo Cázares, Mati Álvarez, Rafa Balderrama, Enrique Mayagoitia, Pedro Prieto, Alex Sirvent, Jonathan Tonatiuh "El Hombre Teatro", Luis Alejandro Méndez "Jawy", Luis y Alberto "Rey Grupero".

Sin duda, este programa ha sido un éxito total en todo México, cada uno de los conductores que han formado parte del proyecto han sido pieza fundamental ya que con su carisma, personalidad y talento han conectado con el público, ofreciendo siempre contenido e información de calidad.