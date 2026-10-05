“No surten efecto”; abogados de Maribel Guardia responden a las medidas de protección interpuestas por Imelda Garza Tuñón

El pasado 2 de octubre Imelda Garza Tuñón y su equipo legal solicitaron medidas de protección contra Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón. Según informaron, las autoridades habrían aprobaron tal solicitud, por lo que la pareja y su defensa tendrían prohibido hablar sobre sus problemas legales ante medios de comunicación. No obstante, el abogado Alonso Beceiro, defensa de Maribel, asegura en exclusiva para Ventaneando que tales medidas “no surten efecto”, ya que no le han sido notificadas. Por su lado, los abogados de Imelda niegan que la actriz haya abandonado a su hijo, pese a mensajes enviados a Maribel en los que la amenazó con no volver a ver a su nieto. Además, revelan NO estar al tanto de las polémicas declaraciones de su cliente en redes sociales.