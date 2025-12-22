¡Adal Ramones revela la razón del profundo agradecimiento que le tiene a Eugenio Derbez!
Adal Ramones revela tener un profundo agradecimiento hacia Eugenio Derbez por un detalle que tuvo con su hija Paola sobre un cortometraje que la joven produjo como proyecto de titulación, en el que el tema central fue el lamentable episodio de secuestro que vivió el conductor de La Granja VIP.