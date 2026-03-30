Alejandra Guzmán develó placa de Malinche por un año en cartelera

La cantante Alejandra Guzmán se presentó en la obra de Nacho Cano como madrina para develar la placa por su año dentro de cartelera, desde la primera fila la cantante disfruto de la obra de la cual reconoció el trabajo de todo el equipo, tanto productores, actores, colaboradores etc. al momento de develar la placa está se cayó y rompió lo que provocó que se viviera un momento incomodo pero lleno de risas. Durante la función se pudieron ver a grandes artistas como: Francisco Palencia, Sergio Sarmiento y Benny Ibarra y Mónica Noguera entre el público.