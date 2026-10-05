Alejandra Guzmán regresa a los escenarios tras dislocarse la cadera y Enrique Guzmán le manda un importante consejo: “No está en edad ya para hacer estas cosas”

A escasas semanas de que Alejandra Guzmán se dislocara la cadera en pleno concierto, la artista regresó a los escenarios con un increíble show en Torreón, Coahuila, donde no pudo evitar romper en llanto al recordar a su madre, Silvia Pinal. Durante su paso por el aeropuerto, la Reina del Rock se mostró “agradecida con la vida” e hizo énfasis en que tiene que “medirse” más con sus movimientos. En Ventaneando, hablamos en exclusiva con Enrique Guzmán, quien se pronunció al respeto al pedirle que sea más prudente con sus pasos de baile: “Le ha pasado varias veces (...) No está en edad ya para hacer estas cosas”; aseguró.