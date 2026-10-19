Exclusiva: Alejandro Fernández comparte cómo se encuentra tras revelar que padece ansiedad y depresión

¡Éxito total! Alejandro Fernández abarrotó dos presentaciones en el Palenque de las Fiestas de Octubre. Al término del evento, el cantante habló en exclusiva con Ventaneando sobre su salud mental, luego de revelar que padece ansiedad y depresión. El artista también se mostró feliz por el embarazo de su hija Camilia y reveló que pronto lanzará nueva música. Por su lado, su novia Karla Laveaga, está contenta por la etapa madura en la que se encuentra su relación.