Alejandro Fernández y Laura Pausini se sumaron a la celebración de los 30 años de Ventaneando

Alejandro Fernández y Laura Pausini se unieron a los festejos de Ventaneando tras cumplir 30 años al aire. El intérprete mexicano agradeció que las puertas del programa siempre estén abiertas para él, recordó con cariño a Daniel Bisogno y sorprendió al interpretar “Las Mañanitas” como parte de la celebración. Por su parte, la cantante italiana Laura Pausini expresó su agradecimiento al señalar que Ventaneando ha sido una parte importante de su carrera, acompañándola a lo largo de distintos momentos de su trayectoria artística.