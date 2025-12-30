Amandititita lanza FUERTE crítica a la industria musical. “Las disqueras son un engaño”
Amandititita presentó recientemente su libro sobre salud mental, “Un día contaré esta historia”, y celebró su independencia como artista musical.
Amandititita se declara completamente feliz de tener el control de su carrera musical y de haberse separado de las compañías discográficas. “Me gusta ser dueña de mi creatividad”, dice. Ante las cámaras de Ventaneando también recordó a su padre, Rockdrigo González, quien falleció hace 40 años en el terremoto de 1985.