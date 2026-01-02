Arlette Pacheco responde al rumor de que Raúl Vale le fue infiel con Isabel Lascuráin, de Pandora
A más de 20 años de la muerte de Raúl Vale, surgió una versión de que le habría sido infiel a Arlette Pacheco con la cantante Isabel Lascuráin. Esto dijo ella.
Arlette Pacheco descarta por completo el rumor de que el padre de sus dos hijas, Raúl Vale, hubiera cometido infidelidad con Isabel Lascuráin, de Pandora. “Lo que se ve no se juzga”, dijo. Mostró indignación de que surjan estas versiones tras 22 años de la muerte del actor.