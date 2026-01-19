Niegan acceso a Julio Iglesias a los documentos sobre acusaciones de exempleadas

La Audiencia española señaló que tras la petición del cantante Julio Iglesias para tener acceso a la información, está fue negada debido a que la investigación sigue en curso y no implica, hasta ahora, la apertura de una causa formal en su contra. De acuerdo con la información disponible, el cantante habría manifestado su intención de actuar por el presunto daño reputacional derivado de las declaraciones realizadas por las víctimas. Además, se dio a conocer que existiría una tercera víctima de origen sudamericano, quien estaría por viajar a Madrid con el objetivo de presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes.