¡¿Quiere novia mexicana?! Así se despidió Bad Bunny de México
Bad Bunny hizo las paces son Ja Balvin en su último concierto en México y confesó que quiere una novia mexicana... ¿Será que la pretendiente asistió a uno de sus shows en la CDMX? ¡Aquí los detalles de lo que se vivió en la pequeña residencia del ‘Conejo Malo’ en México!