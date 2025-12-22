inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡¿Quiere novia mexicana?! Así se despidió Bad Bunny de México

Bad Bunny hizo las paces son Ja Balvin en su último concierto en México y confesó que quiere una novia mexicana... ¿Será que la pretendiente asistió a uno de sus shows en la CDMX?

Videos,
Ventaneando

Bad Bunny hizo las paces son Ja Balvin en su último concierto en México y confesó que quiere una novia mexicana... ¿Será que la pretendiente asistió a uno de sus shows en la CDMX? ¡Aquí los detalles de lo que se vivió en la pequeña residencia del ‘Conejo Malo’ en México!

Videos