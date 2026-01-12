Tensión en la familia Beckham: Brooklyn marca distancia de sus padres
Brooklyn Beckham habría decidido limitar la comunicación con David y Victoria únicamente por la vía legal.
La familia Beckham atraviesa un momento de ruptura luego de que Brooklyn, hijo de David y Victoria Beckham, señalara que sus padres solo pueden contactarlo a través de sus abogados. Hasta el momento, ningún integrante de la familia se ha pronunciado públicamente sobre esta situación, lo que ha generado especulación y sorpresa entre seguidores y medios.