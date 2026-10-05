“Llega como una bendición de Dios”; Camila Fernández rompe en llanto al hablar sobre su nuevo embarazo

Camila Fernández sorprendió a sus seguidores al revelar su nuevo embarazo en pleno concierto en Guadalajara, Jalisco. Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en el evento y aquí te compartimos cómo se vivió el momento exacto de la revelación. Un día después de la noticia, Alejandro Fernández compartió escenario con su hija y aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras. Por su lado, Camila no pudo evitar romper en llanto al ser cuestionada sobre esta nueva etapa en su vida: “Llega como una bendición de Dios”, aseguró.